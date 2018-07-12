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Уфа   °

В Уфе до конца лета введено временное ограничение движения большегрузов

ОБЩЕСТВО
Фото: Гостранс РБ

В Уфе до конца лета введено временное ограничение движения большегрузов Фото: Гостранс РБ

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе до 31 августа введено временное ограничение движения большегрузов. Согласно распоряжению регионального правительства, запрет действует для обеспечения сохранности асфальтового покрытия автодорог общего пользования.

На въездах в столицу и выездах установлены соответствующие запрещающие знаки. В период действия ограничения, движение грузовиков разрешается с 22.00 до 10.00.

Как сообщалось ранее, ограничение движения большегрузов по федеральным трассам при температуре выше 32 градусов введены в России с 5 июля. На большие пассажирские автобусы это правило не распространяется. Ограничение нужно, чтобы под тяжело груженым транспортом не деформировался асфальт.

Теги: транспорт, ограничение движения
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