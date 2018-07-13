Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан" Предварительные итоги ЕГЭ-2018 в Башкирии: в каких городах и районах зафиксированы нарушения Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министерство образования и Обрнадзор по РБ подвели предварительные итоги единого государственного экзамена в республике. В целом, ЕГЭ в регионе прошел хорошо. Выпускники показали достойные результаты: 58 стобалльников, выросло число высокобалльных работ, но не обошлось и без нарушений. В их числе: использование шпаргалок, телефонов и других гаджетов. Нарушения зафиксированы в Уфе, Ишимбае, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах. Сейчас специалисты Обрнадзора просматривают видеоархивы записей с ЕГЭ в вышеназванных населенных пунктах. Под пристальным вниманием все экзамены, аудитории и сам штаб.

По словам руководителя Обрнадзора по РБ Айбулата Хажина, в Башкортостане 38 случаев оспаривания результатов ЕГЭ. Пока все дела лежат в суде и результатов по ним нет. Судя по практике прошлых лет, в основном суды отказывают в удовлетворении заявленных исковых требований, поскольку обычно видеозаписи с проведения ЕГЭ подтверждают факт наличия у участника ЕГЭ средств связи или шпаргалок.

Министр образования РБ Гульназ Шафикова обратила внимание на то, что в текущем году в республике начали внедряться IP-камеры. По словам главы ведомства, это существенно улучшило качество изображения с камер, картинку с них можно приблизить и увидеть все в деталях.

В этом году на проведение единого госэкзамена, как и в предыдущие годы, из республиканского бюджета было выделено 104 млн рублей.