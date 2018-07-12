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12 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии лучших учителей наградят премией в 200 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии лучших учителей наградят премией в 200 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Министерство образования Башкортостана утвердило список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Из документа следует, что премию получат 33 педагога. Лучшими в республике признаны учителя башкирского языка и литературы, географии, биологии, математики, начальных классов, русского языка и литературы, татарского языка и литературы, физики, технологии, истории и обществознания, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а также истории обществознания, истории и культуры Башкортостана; географии, изобразительного искусства, экономики; основ духовно-нравственной культуры народов России, истории и культуры Башкортостана, истории.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минобра РБ, каждый победитель получит денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.

Теги: образование, премии
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