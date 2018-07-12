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12 июля Четверг

Уфа   °

В Октябрьском доме-интернате для престарелых сыграли сразу две свадьбы

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Накануне в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Октябрьского сразу две пары постояльцев связали себя узами брака.

Радмила Садикова и Рамиль Галиуллин — молодые спортсмены, призеры многих спортивных соревнований. Радмила передвигается с помощью коляски. Их отношения стали складываться в спортивном зале, где они занимались физкультурой и тренировались.

Ольга Ионова и Василий Рогов — пара зрелая, оба пережили боль потерь, горечь обид. Их сблизила любовь к музыке.

Двойное свадебное торжество для брачующихся состоялось по всем канонам. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе, где под звуки марша Мендельсона пары обменялись кольцами и получили свидетельство о браке. После Дворца бракосочетания в торжественной обстановке на территории дома-интерната сотрудники и жители встречали молодоженов с хлебом и солью. Вокальный ансамбль дома-интерната «Услада» провел свадебный обряд, исполнили величальные и заздравные песни. В завершение торжественной церемонии получатели социальных услуг совместно с молодоженами выпустили воздушные шары в небо.

Директор дома-интерната Залия Багаутдинова поздравила молодоженов, вручила парам памятные свадебные подарки и пожелала им идти по жизни, держась за руки, преодолевая препятствия на своем пути, и радоваться каждому дню, проведенному вместе.

Теги: дом-интернат для престарелых и инвалидов
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