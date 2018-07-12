Фото: администрация г. Уфы В Уфе определена единая площадка для обрядов жертвоприношения на Курбан-байрам Фото: администрация г. Уфы

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В столице Башкирии определена единая площадка для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама — перед торговым центром «Караван» в поселке Зинино Октябрьского района Уфы.

Данное решение принято в связи с обращением Управления ветеринарии республики в целях соблюдения этических норм и норм санитарии.

Священный праздник жертвоприношения мусульмане в 2018 году отметят 21 августа, в соответствии с постановлением Правительства РБ он объявлен официальным выходным днем. В этот день правоверные приносят в жepтву живoтнoе c нaмepeниeм пoклoнeния, чтoбы cepдцeм пpиблизитьcя к Aллaxу. В прошлые годы убой скота на праздник проводили на территориях 18 мечетей города.

Участники выездного совещания по подготовке и проведению Курбан-байрама отметили, что на единой площадке жертвоприношения необходимо установить контейнеры для мусора и дальнейшей утилизации биологических отходов, составить схемы размещения загонов. Также речь шла об увеличении в эти дни числа пассажирских маршрутов из Уфы в Зинино и обратно.