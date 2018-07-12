Фото: Олег Яровиков В Башкирии 1,5% исследованных клещей инфицированы Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В лечебно-профилактические учреждения Башкирии по поводу укусов клещей обратились 7727 человек, в том числе 2767 детей. В прошлом году на аналогичную дату было зарегистрировано 8878 обращений, из них 3214 — детей.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что 1,5% исследованных клещей инфицированы вирусом энцефалита. При этом эпидемиологи отмечают, что самое опасное из всех заболеваний, которые может передавать клещ, — клещевой энцефалит — у людей, снявших клещей с себя и пришедших с ними в лабораторию, не зарегистрировано.

В Центре гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Стоимость исследований клещей такова: на энцефалит — 295 рублей; на боррелиоз (болезнь Лайма) — 420 рублей; на обе вышеназванные инфекции — 715 рублей.

По данным Роспотребнадзора ежегодно в эпидсезон по случаю присасывания клещей в медучреждения республики обращаются от 10 до 20 тысяч человек. В 2017 году в регионе было зарегистрировано 22 случая заболевания энцефалитом.

Специалисты ведомства подчеркивают, что основная мера специфической профилактики при клещевом энцефалите — вакцинопрофилактика.

Начинать ее лучше всего зимой или ранней весной, для того, чтобы к моменту активности насекомых в организме успел выработаться иммунитет. Промежуток времени между первой и второй прививкой должен быть от 1 до 7 месяцев (лучше не меньше 5-7 месяцев). Третью прививку делают через год после того, как сделали первую. Ревакцинацию нужно проводить каждые три года. Существует также экстренная вакцинация: весной и летом, которая проходит в два этапа (через две недели после первой делают вторую прививку). В течение двух недель после прививки следует избегать посещения природного очага.