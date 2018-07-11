Фото: соцсети Пропавший в Башкирии 14-летний Вадим Петров найден Фото: соцсети

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 7 июля 14-летний Вадим Петров из Стерлитамака не давал о себе знать. Родные и близкие обратились за помощью в поисках к волонтерам и полицейским. 11 июля парня нашли живым и здоровым. Об этом сообщили в добровольческом движении «Поиск пропавших детей в Стерлитамаке».

По данным МВД республики, парня нашли в одном из городских дворов. На время исчезновения Вадим уезжал в сад к родной бабушке.

Напомним, Вадим Петров ушел из дома на прогулку около 13 часов 7 июля и не вернулся. Обстоятельства его исчезновения выясняются.