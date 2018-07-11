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11 июля Среда

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В России упростят процедуру регистрации новых автомобилей

ОБЩЕСТВО
Фото: РИА Новости

В России упростят процедуру регистрации новых автомобилей Фото: РИА Новости

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ»,/.

Госдума собирается принять закон, который изменит порядок регистрации новых автомобилей: постановкой на учет в ГИБДД будут заниматься дилеры. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Автосалоны после прохождения проверки и выполнения ряда требований получат статус «специализированной организации». Авторизованные дилеры будут сами изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Эта услуга будет платной.

Документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в автосалоне, но сами номера автовладелец получит в ГИБДД.

Теги: автомобили, регистрация, автосалоны
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