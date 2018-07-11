Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госсобрание

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЛДПР на выборах в законодательное собрание Башкирии выдвигает по единому избирательному округу 113 кандидатов, по одномандатным округам — 55 человек. Первую тройку возглавили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Госдумы России Иван Сухарев, координатор регионального отделения партии Дмитрий Иванов, сообщили в партии.

Центризбирком Башкирии уже заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики, выдвинутых региональными отделениями политических партий «Союз Труда», «Защитники Отечества», «Партия ветеранов России» и «Гражданская платформа» по одномандатным избирательным округам, а также зарегистрировал их уполномоченных представителей.

Выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.