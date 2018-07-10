Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан Дети-туристы, попавшие в «ловушку» на реке Инзер, вернулись в Уфу Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

12 детей-туристов, попавших в «ловушку» из-за проливных дождей на реке Инзер в Белорецком районе, вернулись домой. По информации ГТРК «Башкортостан», ребята вечером 10 июля приехали на электричке в Уфу. На железнодорожном вокзале их встречали родственники, друзья и преподаватели.

Как сообщало агентство «Башинформ», дети во главе с тренером-преподавателем Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» и его помощником отправилась в поход на водопад Атыш в Белорецком районе. На обратном пути в связи с увеличением уровня воды, они не смогли самостоятельно перейти в брод реку Инзер. Прибывший на место зональный поисково-спасательный отряд на катамаране переправил всех туристов на противоположный берег реки, пострадавших среди них нет.

Изначально сообщалось, отмечает телеканал, что пеший поход не был зарегистрирован в МЧС. Но позже эту информацию опровергли в руководящем составе туристической группы. Выяснилось, они заранее оповестили о походе спасательную группу в Дёмском районе Уфы. Дети отправились в четырехдневный поход «Уфа – Атыш – Уфа» 6 июля.

По данному факту Следственный комитет и Прокуратура Башкортостана организовали соответствующие проверки.