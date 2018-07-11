Фото: из открытых источников В России создали платформу для поиска детей на основе анализа «больших данных» Фото: из открытых источников

УФА, 11 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Один из операторов сотовой связи разработал специальную платформу для поиска пропавших детей с использованием технологии анализа «больших данных» (big data), сообщает ТАСС.

Это решение предполагает передачу органами внутренних дел информации об абоненте, не нарушая закон о персональных данных. Оператор через отработку этих данных сможет сделать рассылки через SMS с фотографиями пропавшего ребенка тем людям, которые с большей степенью вероятности находились во время его пропажи в том месте и в то время.

Разработчики рассчитывают, что это поможет ускорить оперативность поиска человека. В ближайшее время начнется тестовая эксплуатация платформы.