Фото: gsrb.ru Константин Толкачев предложил в Совете Федерации выделять гранты на развитие ТОС Фото: gsrb.ru

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Участники встречи рассматривали вопросы развития территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выступая на заседании, Константин Толкачев отметил, что каждый регион самостоятельно решает вопросы создания и развития ТОС. В Башкортостане для стимулирования его развития в 2012 году принят Закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан».

«Институт ТОС получил распространение в нашей республике в половине муниципальных районов и городов. На начало лета 2018 года в Башкортостане насчитывалось около 500 таких организаций, – сказал Константин Толкачев. – Семь из них зарегистрированы в качестве юридических лиц».

Председатель парламента республики подчеркнул, что, по мнению многих специалистов в области государственного управления, из-за пробелов в законодательстве создание ТОС в большинстве случаев стало фикцией. Развитие данного института тормозят две проблемы: первая – недостаточность правовых основ законодательного регулирования создания и функционирования ТОС, вторая – недостаточность материальных ресурсов ТОС.

«Как правило, органы местного самоуправления не вправе напрямую выделять бюджетные средства для полноценного финансирования ТОС, – пояснил Константин Толкачев. – Участвуя в программах поддержки местных инициатив, некоторые ТОС, например, в Башкортостане получают финансы путем так называемого партиципаторного бюджетирования (распределение части местного бюджета при участии ТОС в соответствующих комиссиях). При этом большинство ТОС в республике все же функционируют за счет добровольных взносов физических и юридических лиц».

Для решения этих проблем, по мнению председателя парламента РБ, необходимо совершенствовать правовое регламентирование ТОС в части усиления его роли в системе местного самоуправления. Законодательно закрепленная обязательная процедура учета мнения ТОС при принятии решений по вопросам местного самоуправления позволит укрепить их статус. Кроме того, необходима организационная и финансовая поддержка ТОС со стороны органов госвласти. В ряде регионов действуют программы развития ТОС, включающие различные меры их поддержки.

«Необходимо использовать этот опыт по всей стране, а также внедрить на законодательном уровне систему стимулов и мер поддержки инициативы жителей муниципальных образований по созданию ТОС. Мощным стимулом развития ТОС также должно стать выделение грантов и премий на конкурсной основе, – сказал Константин Толкачев. – Целесообразно принятие соответствующего федерального закона, регламентирующего деятельность ТОС. В нем необходимо продолжить совершенствование правовых механизмов государственной поддержки реализации инициатив граждан и органов ТОС, а также региональных ассоциаций ТОС. В законе следует предусмотреть регулирующую роль в отношении ТОС региональных органов госвласти, действия которых должны быть согласованы с законодательством, касающимся сферы местного самоуправления».