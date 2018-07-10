Фото: rd.com Корь в Башкирии: подтверждено 12 случаев, в каких городах и районах Фото: rd.com

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии официально зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев кори: шесть — в Уфе, остальные в Уфимском и Иглинском районах. В числе заболевших — семь детей в возрасте от восьми месяцев и до 16 лет и пять — взрослых.

В Роспотребнадзоре по РБ отметили, что в связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: в вышеупомянутых конкретных случаях — медицинское наблюдение сроком на 21 день и вакцинация против кори лиц, находившихся в контакте с заболевшими, детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

На период неблагоприятной ситуации дошкольные и общеобразовательные учреждения вправе отказать в приеме непривитых детей, так же как медицинские стационары.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора по РБ, проводятся все возможные эпидемические мероприятия.

Кто и когда может привиться?

Бесплатно прививку могут получить дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не привитые ранее, не болевшие корью или не имеющие сведений о прививках или болезни. Люди старше 35 лет могут планово привиться против кори за свой счет.

Вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее 3 месяцев между прививками, она обеспечивает человеку иммунитет на достаточно длительное время.

Справка. Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Если человек, ранее корью не болевший и непривитый, будет контактировать с носителем инфекции — вероятность заражения чрезвычайно высока. Распространяется воздушно-капельным путем — при кашле и чихании, тесных личных контактах или непосредственном контакте с инфицированными выделениями из носоглотки. Вирус активен в воздухе и/или на инфицированных поверхностях в течение нескольких часов. При этом достаточно нестоек к воздействию окружающей среды: быстро гибнет от солнечного света, УФ-лучей, чувствителен к средствам дезинфекции и бытовой химии, включая обычное мыло.

Инкубационный период продолжается 7-14 дней. Первоначальные признаки заболевания обычно напоминают простудные или гриппозные — лихорадка (высокая температура), насморк, кашель, покраснение глаз и слезоточивость. Кроме того, еще на ранней стадии наблюдается такой специфический симптом, как «пятна Бельского-Филатова-Коплика» — мелкие белёсые пятна с красной каймой на внутренней поверхности щек в области моляров. На 3-5 день на лице и верхней части шеи появляется коревая сыпь (экзантема), которая в течение нескольких дней последовательно «захватывает» все тело, распространяясь на туловище и конечности.

Корь относится к вакциноуправляемым инфекциям. Прививка полностью защищает человека от болезни.