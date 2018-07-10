Степан Злобин: Неизвестные страницы судьбы известного писателя

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

О том, что автором первого романа о Салавате Юлаеве был наш земляк Степан Злобин, известно всем. Но вот о том, что на его долю выпал один из самых страшных жребиев — ужасы фашистского концлагеря — знают немногие. О неизвестных страницах судьбы известного писателя рассказали в газете «Башкирия» в ноябре 1993 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Степан Павлович Злобин родился 24 ноября 1903 года. Его жизнь и творчество тесно связаны с Башкирией. Еще в детстве он некоторое время жил в Уфе, учился здесь в реальном училище. Вторично в Башкирию Степан Злобин приехал после окончания Высшего литературно-художественного института имени В. Брюсова. Участвовал в экспедиции по горно-степному и горно-лесному районам Башкирии, изучал башкирский язык, записывал песни, местные предания, пословицы, поговорки. В здешних краях началась его литературная деятельность», — пишет автор статьи Юрий Альников.

В 1928 году Злобин опубликовал свои путевые записки «По Башкирии» и совместно с А. Кийковым — статью «Башкирская АССР» для первого издания Большой Советской Энциклопедии. Но особенно большой успех выпал на долю первого крупного произведения Злобина «Салават Юлаев». Благодаря этой книге имя национального героя башкирского народа стало известно многим тысячам людей. Прежде чем написать эту книгу, писатель «перелопатил» массу архивных документов, немало времени отдал изучению географии и экономики Урала. Злобин побывал в деревне, где родился Салават, в деревнях и селах, где он набирал людей в войско Пугачева, в тех местах, где сражался с войсками Екатерины.

В 1929 году роман вышел в свет и переиздавался потом вплоть до 1939 года шесть раз! Тогда же книга была переведена на башкирский, украинский, белорусский, узбекский, туркменский, мордовский и другие языки.

Позднее Степан Злобин написал книгу «Степан Разин», удостоенную Государственной премии, а также «Остров Буян», «Пропавшие без вести», «По обрывистому пути» и другие произведения, отражающие тот или иной пласт времени или целой эпохи.

Когда грянула Великая Отечественная, Степан Павлович с первых ее дней стал военным корреспондентом. Был бойцом писательской роты в московском ополчении. Стараясь быть в гуще событий, непосредственно принимал участие в боевых действиях. Тут его судьба и догнала. Будучи тяжелораненым, Злобин попадает во вражеский плен. В немецком лагере он работает санитаром в тифозном изоляторе, а по ночам берет в руки записную книжку и пишет. Здесь же он выпустил газету «Пленная правда». Нашелся доносчик, Злобина арестовали и отправили в Германию в лагерь 304, известный как «туберкулезный лазарет». Но воля человека не была сломлена. Злобин и там нашел надежных товарищей — врачей. Вместе они составляли листовки, которые передавались из рук в руки, порою чудом попадая в другие лагеря. Членом этой подпольной группы был и художник А. Пахомов. Злобин писал антифашистские песни, памфлеты, политические прокламации, а Пахомов делал к ним рисунки.

В лагере Степан Павлович написал и некоторые главы во многом автобиографичного романа «Пропавшие без вести», изданного впоследствии с посвящением: «Людям моей судьбы. Неугасимой памяти погибших. Чести и мужеству тех, кто выстоял».

Вести записную книжку в условиях лагеря было очень рискованно. Товарищи по подполью прятали ее, а после войны вернули владельцу. Теперь она хранится в Центральном музее революции.

На территории Восточной Германии, где находился лагерь, был установлен обелиск в честь советских солдат, замученных там. В тамошнем музее среди экспонатов, собранных немецкими следопытами, есть и сборник с предисловием Степана Злобина, а также материалы о руководителях антифашистского движения Дмитрии Карбышеве, Юлиусе Фучике, Мусе Джалиле. На стенде есть и книга Сергея Смирнова «Рассказы о неизвестных героях» с автографом: «Дорогому Степану Павловичу, истинному герою плена, с моим неизменным уважением и любовью».

«Почти сорок лет не прекращались дружеские связи писателя с Башкирией. Умер Степан Павлович в 1965 году, но память об этом замечательном человеке в Уфе чтут свято. Его именем названа одна из улиц столицы республики. Его роман о национальном герое башкирского народа стал настольной книгой в каждой, наверное, семье», — отмечает автор статьи.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.