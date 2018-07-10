В Башкирии из-за дождей оказалась в «ловушке» туристическая группа из 12 детей

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии из-за проливных дождей оказалась в «ловушке» туристическая группа из 12 детей.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, группа детей из спортивного клуба Уфы, не зарегистрировавшись, отправилась 6 июля в поход на водопад Атыш Белорецкого района. Вместе с детьми были двое взрослых. Так как стояла жаркая погода, перейти реку Инзер вброд не составило большого труда. Посетив водопад, туристы 9 июля отправились обратно. Но из-за проливных дождей, обрушившихся на республику, на реке Инзер резко поднялся уровень воды и перейти ее вброд оказалось невозможно. Сообщить о своем положении туристы самостоятельно не могли, так как в этом районе полностью отсутствует мобильная связь. О происшествии сообщили уже другие взрослые туристы, которые с большим трудом переправились на другой берег.

Прибывшие на место сотрудники Аварийно-спасательной службы на катамаране переправили детей на другой берег. По данным спасателей, все живы и здоровы.

Специалисты напоминают туристам о необходимости регистрации маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода. После возвращения группы с маршрута обязательно необходимо сообщить о прибытии в конечный пункт. Это нужно для того, чтобы если в установленные сроки туристы не вернулись, спасатели вышли на поиски. Отправляясь в поход, очень важно проверить групповое и личное снаряжение, средства связи и сигнализации, маршрутные документы, наличие продуктов питания и медикаментов. Любителям активного отдыха необходимо также ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте, изучить информацию о метеоусловиях.