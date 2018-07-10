Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным В Кабардино-Балкарии появился Пик народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

43 градуса, 10 минут, 747 секунд северной широты. 42 градуса, 57 минут, 700 секунд восточной долготы. Это координаты Пика Мустая Карима на главном Кавказском хребте, в Чегемском ущелье, в Кабардино-Балкарской Республике. Высота пика — 3555 метров. В минувшую субботу, 7 июля, в 12 часов 30 минут московского времени, на вершину горы поднялась группа альпинистов из Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики, которая и дала безымянной вершине имя башкирского народного поэта, ветерана войны и Героя Социалистического Труда Мустая Карима. Проект Башкирского отделения Русского географического общества, посвященный 100-летию великого поэта, которое будет отмечаться в 2019 году, был воплощен благодаря поддержке со стороны Правительства, общественных организаций Кабардино-Балкарии. В экспедиции от Башкортостана приняли участие председатель Регионального отделения Русского географического общества, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин, руководитель медиа-группы Регионального отделения РГО, автор и ведущий программы «Моя планета — Башкортостан» Рустам Сиразетдинов, действительный член Русского географического общества Александр Лынник, путешественник Валерий Деев.

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики по этому поводу прошел митинг. Вице-спикер парламента КБР Салим Жанатаев, министр культуры Мухадин Кумахов, министр спорта Кабардино-Балкарии Ислам Хасанов в своих выступлениях на митинге отметили важное значение миссии башкирской делегации. Вдова народного поэта Кабардино-Балкарии, близкого друга Мустая Карима, лауреата премии СССР и РСФСР Кайсына Кулиева, Элизат Кулиева сказала в своем интервью Башкирскому спутниковому телевидению:

«Мустай Карим и вся его семья были, есть и будут нашими родными душами, а в их лице и весь башкирский народ, который мы уважаем и чтим».

Группа восходителей в составе представителей Башкортостана и опытных альпинистов Кабардино-Балкарии поднялась в тот день на высоту 3555 метров на безымянную вершину Главного Кавказского хребта в Чегемском ущелье и установила памятную табличку на ее вершине. Теперь восходителей на Пик Мустая Карима, на самой высокой его точке будут встречать его стихи, посвященные горам Кавказа. Башкирскую экспедицию РГО, выдержавшую непрерывный 18-часовой марафон по моренам, горным рекам, ледникам и снежникам, по каменным осыпям, крутым скалистым склонам, в течение всего времени поддерживали прекрасные люди — специалисты и профессионалы МЧС КБР и Поисково-спасательного отряда КБР: Ахмадия Мишаев, Азнаур Аккаев, Тахир Татчаев, Александр Черинько, а также вице-президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Борис Гумаев, учредитель Федерации Мухтар Боттаев, председатель правления Союза писателей КБР Муталлип Беппаев.

Во время пребывания в КБР участники восхождения посетили памятные места, связанные с жизнью и творчеством близкого друга Мустая Карима — Кайсына Кулиева: Дом-музей балкарского народного поэта в Чегеме, родное село Кулиева — Эл-Тюбе (Вехний Чегем), где сегодня построена уникальная четыреста метровая стена — Книга в камне: с плитами, на которых высечены стихи поэта, и воспоминания его друзей. В том числе и Мустая Карима. Гости из Башкортостана вручили представителям рода Кулиевых копии мемориальной доски, установленной на вершине Пика Мустая Карима, флаг с его профилем, побывавший на вершине. В ближайшее время Региональное отделения РГО по Республике Башкортостан, совместно с Федерацией альпинизма, скалолазания и горного туризма КБР планирует организовать выезд башкирских туристов в КБР, для восхождения на Пик Мустая Карима, сообщил участник экспедиции в Кабардино-Балкарию Рустам Сиразетдинов.