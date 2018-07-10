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10 июля Вторник

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В Башкирии выбрали «Супер маму-2018»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском кинотеатре «Родина» состоялись республиканский конкурс «Супер мама – 2018» и шоу-показ «Мама дорогая!». Мероприятия были организованы Молодежной общественной палатой при Государственном Собрании – Курултае РБ при поддержке депутатов республиканского парламента. Автором сценария, режиссером и ведущей проекта выступила Тансулпан Ильясова.

В пресс-службе Госсобрания РБ сообщили, что в модном показе приняли участие женщины из числа известных телеведущих, блогеров, политиков, врачей. Вместе со своими детьми они продемонстрировали предоставленные дизайнерами коллекции одежды. В рамках конкурса «Супер мама – 2018» участницы показали творческие таланты и интеллектуальные способности. Победительницей конкурса стала Гульназ Курманаева из города Давлеканово.

По информации журнала «Башкортостан кызы», супер мама вместе с супругом воспитывают девятерых детей. Курманаевы не думают останавливаться на достигнутом. Все проблемы они решают вместе. В воспитании детей им помогает любовь. Родители учат детей взаимоуважению и взаимопониманию.

Второе место в конкурсе завоевала мать троих детей Айгуль Каипова. Третье место досталось Айгуль Халиуллиной, воспитывающей двух дочерей.

Лучшим из лучших организаторы вручили специальные призы. Все участницы конкурса были отмечены в номинациях.

По словам зампредседателя парламента республики Юмабики Ильясовой, конкурс и шоу-показ организованы в рамках объявленного в Башкортостане Года семьи и приурочены ко Дню семьи, любви и верности.

«Сегодняшняя встреча нацелена не популяризацию роли женщины в обществе как матери, на стимулирование молодых семей к рождению более чем одного ребенка. Цель конкурса – воспитание в нашем обществе любви и гармонии в семьях, добрых взаимоотношений между детьми и родителями, – отметила парламентарий. – Семейной политике уделяется большое внимание на государственном уровне, проводится работа по возрождению и укреплению традиций родительской культуры, поднятию престижа отцовства и материнства. Указом Президента России 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства. Этим решением задан главный ориентир в работе всех органов государственной власти и институтов гражданского общества на ближайшие годы. В Государственном Собрании создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере правовой защиты семьи, материнства и детства».
В качестве жюри конкурса выступили депутат Госсобрания РБ Эдуард Саитбаталов, главный редактор журнала «Башкортостан кызы» Гульназ Кутуева, генеральный директор телеканала M Television Евгения Машко, зампредседателя правления Союза женщин Республики Башкортостан Шамиля Каримова и заслуженный артист РФ Геннадий Родионов.

Теги: конкурс, Год семьи
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