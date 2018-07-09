Фото: ИА «Башинформ» Продолжается прием документов на конкурс «Сокровища большой страны» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Фонд «Созидание» продолжает прием документов на конкурс «Сокровища большой страны». В 2018 году конкурс впервые посвящен здоровому образу жизни, сообщается на с﻿айте Агентства социальной информации.

Конкурс направлен на профилактику и сохранение здоровья россиян через поддержку проектов школ, библиотек, досуговых, детских творческих или спортивных центров небольших российских поселков, сел, деревень с населением не более 15 тысяч человек. Энтузиасты, выступающие за здоровый образ жизни, могут получить на развитие своих программ грант в размере 30 тысяч рублей.

Кандидатом на получение гранта может быть коллектив детского культурно-досугового центра, детской творческой студии, центра на базе сельской библиотеки или школы, НКО, дома культуры и т.д. Коллектив-кандидат на получение гранта должен активно заниматься развитием и популяризацией здорового образа жизни и спорта, разрабатывать оригинальные проекты и программы в этой сфере.

В числе номинаций – «Вода – источник жизни и красоты», «Здоровье – круглый год», «День здоровья», «Двигайся больше – проживешь дольше». В каждой номинации может быть несколько победителей.

Материалы присылаются в одном экземпляре на адрес фонда: 105568, Москва, Магнитогорская улица, дом 9, корпус 1, фонд «Созидание», с указанием номинации, на которую подается проект. В комплект материалов кандидата входит анкета, заявка на получение гранта и фото- и видеоматериалы на электронных носителях (дисках и других накопителях).

Список необходимых документов можно найти на сайте фонда в разделе «Программа «Сокровища большой страны». Список может быть также выслан по электронной почте в ответ на запрос. Документы и заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2018 года. Последней датой почтового отправления считается 31 июля на штемпеле.

Победители конкурса будут объявлены 15 сентября 2018 года.