Фото: ИА «Башинформ» В лесах Башкирии сохраняется пожароопасная обстановка Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Согласно предварительному прогнозу пожарной опасности в лесах на июль 2018 года, разработанному ФБУ «Авиалесоохрана», повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории южной и центральной части Республики Башкортостан.

Учитывая повышение температуры свыше 30 градусов и ветра, региональный Минлесхоз призывает жителей и гостей республики, туристов и охотников, сельхозпроизводителей, чья деятельность связана с посещением лесного фонда, быть предельно аккуратными и бдительными в части соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу. Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, на участках поврежденного леса. Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до почвы) полосой шириной не менее полуметра. После использования костер надо тщательно засыпать землей и залить водой.

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства необходимо сообщать в Региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан по круглосуточному телефону: 8 (347) 218-14-14 и по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.