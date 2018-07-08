Фото: Андрей Старостин Россияне назвали основные причины неблагополучия семей Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении россиян к проблеме неблагополучных семей. Выяснилось, что каждый второй житель нашей страны (52%) сообщает, что среди его знакомых практически нет семей, которые можно назвать неблагополучными. 45% опрошенных признались, что знакомы с такими семьями, но в основном это единичные случаи (29%), а у 16% подобных примеров в окружении большинство.

Главным критерием неблагополучной семьи, по мнению тех, у кого в окружении они есть, является низкий уровень жизни, нехватка денег на самое необходимое (47%). Среди причин неблагополучия респонденты называют высокий уровень безработицы (17%), алкоголизм и наркотическую зависимость – 12%. Россияне, не имеющие примеров неблагополучных семей в своем окружении, чаще всего (49%) причиной сложных ситуаций называют алкоголизм и наркотическую зависимость.

Для уменьшения количества неблагополучных семей в стране опрошенные предлагают, прежде всего, бороться с безработицей (24%), повышать уровень зарплат, пенсий и уровень жизни людей (11%). Кроме того, они предлагают оказать материальную помощь (8%), усилить контроль органов опеки (7%), бороться с алкоголизмом и наркоманией, заниматься воспитанием молодежи (по 4%).