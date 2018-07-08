Зугура Рахматуллина: «Мы все родом из семьи»

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности, который прошёл в парке им. Якутова в Уфе. Праздник, на который пришли взрослые с детьми, организовали Министерство культуры республики, Ассамблея народа Башкортостана, Общественная организация «Здоровая Планета».

В праздничном концерте приняли участие профессиональные артисты, самодеятельные и детские коллективы. Артисты исполнили песни о любви и верности, о матери и счастливом детстве на русском, башкирском, татарском, чувашском языках. Для самых юных участников праздника работали мастер-классы, игровые площадки, были организованы фотоконкурс.

«Мы все родом из семьи. Семья — начало всех начал, приобщающее детей к добру, истине, красоте, к родному языку, родной культуре, — отметила в своём выступлении Зугура Рахматуллина. — Родители — первые учителя и воспитатели, формирующие наше настоящее и будущее. Сегодня и на республиканском, и на федеральном уровне делается очень многое для поддержки молодых семей, многодетных родителей, детей, оставшихся без попечения родителей. В условиях, когда миру и нам идеологами «новых семейных ценностей» навязываются модернистские модели организации брачных и семейных отношений, не вписывающиеся в отечественные нравственные и религиозные традиции, принимаются законы, направленные на поддержку и защиту традиционной семьи, ее идеалов и смыслов».

Проведение праздников, которые сегодня становятся органичной частью отечественной культуры и позиционируют подлинные семейные ценности, имеют огромный духоформирующий потенциал особенно для подрастающих поколений, прививают с детства культуру семейных отношений, уважительное отношение к духовным традициям и обычаям, считает депутат.

Как известно, праздник был учрежден в 2008 году и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, доказавших одухотворяющую и исцеляющую силу человеческой любви. В этот день по всей стране проходят многочисленные праздничные мероприятия, посвященные ценности семьи в нашей жизни, участниками которых становятся и взрослые, и молодежь, и дети.