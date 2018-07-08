Уфимцы жалуются на нашествие «ночных» бабочек

Фото: ИА «Башинформ»









Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе местные жители обеспокоены большим количеством серо-коричневых бабочек. Насекомые залетают в дома и квартиры, автомобили горожан в дневное время суток, но особенно они активны вечером – массово летят в помещения прямо на свет.

По словам уфимцев, в квартирах, где нет москитных сеток, от этих бабочек нет спасенья. Они, скорее всего, не опасны, но эстетически неприятны, их приходиться ловить по всем дому и избавляться доступными способами.

«В городской квартире не очень-то приятно видеть любых насекомых, в том числе и таких бабочек. А если такое насекомое залетит ребенку, например, в ухо – проблем не избежать», — переживает уфимка.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу этих насекомых к эксперту.

«Это бабочка — розанная листовертка, вредитель многих растений. Для человека опасна только этим: ее гусеницы объедают листья яблони, груши и других деревьев. Она была всегда, но просто не так заметна в Уфе. А в этом году, в связи с затяжным холодным началом лета, вылетела одновременно. И кажется, что этих бабочек много», — сообщил директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев.

Он добавил, что такая ситуация касается и слепней — их личинки пережидали холод, а когда погода наладилась, они одновременно превратились во взрослых мух. Поэтому-то местным жителям и кажется, что этих насекомых очень много.

«Если резких перемен погоды не будет, то вылет насекомых станет более равномерный, и они будут менее заметны», — добавил эксперт.

Способы борьбы с листоверткой: механический (применение светоловушек для привлечения бабочек), химический (своевременное опрыскивание деревьев фосфорорганическими соединениями) и биологический (опрыскивание деревьев биологическими пестицидами).

Как сообщало агентство «Башинформ», этим летом местные жители жаловались на нашествие мошек в Иглинском районе и крупных гусениц в Агидели﻿ и Учалах.