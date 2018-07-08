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8 июля Воскресенье

Уфа   °

Жительницу Башкирии суд обязал избавиться от скота из-за нарушений санитарных норм

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Жительницу Башкирии суд обязал избавиться от скота из-за нарушений санитарных норм Фото: Андрей Старостин

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Уфимский районный суд обязал местную жительницу снизить количество крупно-рогатого скота с 90 голов до пяти. Женщина должна выполнить данное решение в течение месяца с момента вступления его в законную силу. Также она обязана поставить домашний скот на ветеринарный учет и сделать ему необходимые прививки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным ведомства, местная жительница держит на 30 сотках личного подсобного хозяйства более 90 быков и коров, отнесенных к четвертому классу опасности. Она не создала животным необходимых условий для содержания. Соседи обратились за защитой своих прав во всевозможные инстанции, так как оказались лишенными здоровой окружающей среды и полноценного использования своих домов и участков.

«Весь скот содержится во дворе жилого дома в непосредственной близости (менее 6 метров) от участков соседей. В течение дня весь скот пасется по всей деревне и за её пределами. От большого количества животных и складируемого на участке навоза на всех участках и во всех дворах улицы и на близлежащих улицах всегда стоит жуткий запах аммиака, навоза, летают насекомые. Весной, летом и осенью истцы лишены возможности открывать окна в домах, выходить во двор, поскольку запах навоза и аммиака идет в жилое помещение», — сообщили подробности в суде.

Ведомственные проверки установили многочисленные нарушения содержания КРС: отсутствие запаса кормов, воды, выгульной площадки; навоз не убирается и не складируется; дезинфекция, дератизация не проводится.

Местная жительница, не оспаривая судебное решение, обратилась с заявлением об отсрочке исполнения решения, которое судом было удовлетворено в полном объеме с предоставлением отсрочки исполнения.

Теги: КРС, суд
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