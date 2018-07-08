Фото: автор Жарко и дождливо: предварительный прогноз погоды в Башкирии на неделю Фото: автор

УФА, 8 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам Башгидромета, на территории Башкортостана в ближайшие три дня будет жарко и дождливо. В воскресенье, 8 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, по юго-востоку в отдельных районах ливни, град. Ветер переменных направлений слабый, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем составит +23,+28 градусов, по югу до +33. В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +14,+19, днем +25,+30.

По предварительным прогнозам «Гисметео», в республике на следующей неделе ожидается облачная погода с небольшими дождями и грозами. Средняя температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +16. Максимальная скорость ветра не превысит 10 м/с.