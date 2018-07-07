Плановые отключения холодной воды в Уфе на следующей неделе: где и когда

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Уфаводоканал» в связи с ремонтными работами в период с 10 до 12 июля в трех районах столицы республики отключит воду.

Кировский район

10 июля с 10 до 17 часов холодной воды не будет на улице Ветошникова, 5/1, 7, 7/1, 9, 9а,11, 13, 13б,15, 15а, 19, 21, 25, 12, 14, 14а, 16, 16а, 16/2, 18, 19а,19б,20, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32а, 34, 34а; Амурская, 1, 1а, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2а, 2б, 4, 6, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 14; Красноярская, 1а, 1в, 2; Брестская 7, 9, 11, 13, 15, 15а,17, 19, 23, 12, 16, 18; Чапаева, 2, 4, 6, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 5, 7, 9, 11;

Также воды не будет в этом районе 12 июля с 10 до 20 часов: на улице Ветошникова, 127; Кирова, 89, 91, 65/2. Кроме этого отключения затронут и предприятия, находящиеся в этом районе.

Орджоникидзевский район

10 июля с 11 до 22 часов (отключение холодной и горячей воды): Ульяновых, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48; Калинина, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15; Мира, 30; переулок Шкаповский, 1; Кольцевая, 59.

Советский район

10 июля с 10.30 до 22.30 (отключение холодной воды): ул. Северная 7, 8, 9, 11, 11а,13, 13а, 15, 15а, 17;ул. Районная 92, 94, 96, 98,100, 100а, 102, 104, 104а,106, 106а, 108, 110, 110а, 112,114, 116, 118, 120, 122, 124,126, 128, 130, 130а, 132, 134,136, 138, 138а, 140, 140а, 142; ул. 2-я Районная 18, 18а, 19, 20,21, 21а, 23, 23а; ул. 3-я Районная 6а, 6б, 8, 9, 9а,9б, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16,16/1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 31в,33, 33г, 35а; ул. 4-я Районная 1, 3, 5, 6, 8, 9,10, 12, 14, 16;ул. 5-я Районная 2, 2а, 2б, 4б,16, 16а, 17а, 18.

Калининский район

11 июля с 10 до 24 часов (отключение холодной и горячей воды): ул. Транспортная 26, 26/1, 26/3,26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1,30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1,34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1,36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44;ул. Г. Мушникова 2, 2/1, 4, 10. В этом районе также есть детские сады, магазины, административные здания, которые останутся без воды.

Полный список опубликован на сайте «Уфаводоканала».