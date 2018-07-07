Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12 ↓

EUR 73.90 ↑

7 июля Суббота

Уфа   °

Запреты на муниципальной службе могут распространиться и на образовательные учреждения

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БАГСУ

Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ».

Запреты на муниципальной службе могут распространиться и на образовательные учреждения, сказал советник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ Руслан Курмангалиев в ходе научно-образовательного семинара «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в системе образования Республики Башкортостан», прошедшем в БАГСУ. Он напомнил о том, что в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденном указом Президента России 29 июня 2018 года, есть поручение:«Правительству РФ необходимо в числе прочего до 1 ноября текущего года внести в Госдуму проекты федеральных законов, предусматривающиХ распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции».

«До 1 ноября такой проект в федеральный закон будет внесен и, скорее всего, определенные запреты и ограничения, которые касаются муниципальных служащих, будут распространены и на работников организаций, в том числе образовательных, уже с начала следующего года», — пояснил Руслан Курмангалиев.

По его словам, на данный момент в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции организации обязаны принимать меры по профилактике и противодействию коррупции. К таким мерам относятся: определение подразделения и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, сотрудничество организаций с правоохранительными органами, принятие кодекса этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и др».

Как отметил докладчик, в соответствии с планом противодействия коррупции в РБ муниципалитетам даны поручения и рекомендации по активизации данной работы. По поступившим недавно отчетам, во всех организациях муниципальных образований антикоррупционные стандарты разработаны и внедрены.

Руслан Курмангалиев объяснил, что руководители организаций вправе включить в трудовые соглашения и договора со своими сотрудниками меры ответственности за нарушение антикоррупционной политики и стандартов. Особо он обратил внимание на конфликт интересов, в частности, привел пример, когда работники отделов образований подрабатывают в поднадзорных организациях, что является недопустимым.

Организовали семинар — Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ, администрация главы РБ, Обрнадзор по РБ, БРО ВП «Единая Россия».

Теги: семинары, борьба с коррупцией, БАГСУ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Мама, утонувшего со всей семьей в озере в Башкирии: «Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались»
Мама утонувшего в озере в Краснокамском районе со всей семьей 35-летнего Ивана Аппакова не верит, что ее сын мог так крепко заснуть и не почувствовать,
Пропавшая в Башкирии 11-летняя девочка нашлась
Пропавшая два дня назад в селе Иглино 11-летняя девочка нашлась. Сегодня в ходе подворового обхода по улицам Иглино следователем-криминалистом сначала
Когда в Башкирии спадет жара: предварительный прогноз погоды на июль
В Башкортостане второй месяц лета начался с жаркой погоды. Столбики термометров днем не опускались ниже 30 градусов. По данным Башгидромета, в ближайшие
В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка
В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 17-летнего Эдуарда Г. В поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан» 6 июля появилась информаци
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть