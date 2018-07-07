Фото: пресс-служба БАГСУ

Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ».

Запреты на муниципальной службе могут распространиться и на образовательные учреждения, сказал советник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ Руслан Курмангалиев в ходе научно-образовательного семинара «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в системе образования Республики Башкортостан», прошедшем в БАГСУ. Он напомнил о том, что в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденном указом Президента России 29 июня 2018 года, есть поручение:«Правительству РФ необходимо в числе прочего до 1 ноября текущего года внести в Госдуму проекты федеральных законов, предусматривающиХ распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции».

«До 1 ноября такой проект в федеральный закон будет внесен и, скорее всего, определенные запреты и ограничения, которые касаются муниципальных служащих, будут распространены и на работников организаций, в том числе образовательных, уже с начала следующего года», — пояснил Руслан Курмангалиев.

По его словам, на данный момент в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции организации обязаны принимать меры по профилактике и противодействию коррупции. К таким мерам относятся: определение подразделения и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, сотрудничество организаций с правоохранительными органами, принятие кодекса этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и др».

Как отметил докладчик, в соответствии с планом противодействия коррупции в РБ муниципалитетам даны поручения и рекомендации по активизации данной работы. По поступившим недавно отчетам, во всех организациях муниципальных образований антикоррупционные стандарты разработаны и внедрены.

Руслан Курмангалиев объяснил, что руководители организаций вправе включить в трудовые соглашения и договора со своими сотрудниками меры ответственности за нарушение антикоррупционной политики и стандартов. Особо он обратил внимание на конфликт интересов, в частности, привел пример, когда работники отделов образований подрабатывают в поднадзорных организациях, что является недопустимым.

Организовали семинар — Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ, администрация главы РБ, Обрнадзор по РБ, БРО ВП «Единая Россия».