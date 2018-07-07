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7 июля Суббота

Уфа   °

Региональная партия «Патриоты России» выдвинула своих кандидатов на выборы

ПОЛИТИКА

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Члены региональной партии «Патриоты России» выдвинули своих кандидатов на предстоящие выборы в Госсобрание РБ шестого созыва. Конференция Башкортостанского отделения партии прошла сегодня, 7 июля в Большом зале Госсобрания.

Тройку общереспубликанской части списка по единому избирательному округу возглавил лидер «Патриотов» Башкирии Загир Хакимов. Номер два и номер три соответственно депутат Госсобрания республики пятого созыва Вячеслав Якин и глава юридического управления и службы безопасности ООО НПФ «Вектор» и ООО НПФ «Лаборатория энергетики и безопасности» Артем Козлов.По Ленинскому округу «Патриоты России» выдвинули экс-руководителя администрации главы РБ Владимира Нагорного.

В региональную группу вошли 180 человек. Еще 68 человек выдвинуты по одномандатным избирательным округам. В их числе — люди разных возрастов и профессий, но всех их объединяет ответственность и желание сделать жизнь людей, живущих в республике, более качественной и комфортной.

Как сообщал «Башинформ», выборы законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям РБ редстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

Как было отмечено на сегодняшней конференции, выборы республиканского парламента – это не только выбор конкретных людей, прежде всего, это выбор качества жизни каждого жителя, поскольку это во многом определит уровень и динамику развития региона.

Теги: выборы, партии, «Патриоты России»
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