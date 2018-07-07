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7 июля Суббота

Уфа   °

Мама, утонувшего со всей семьей в озере в Башкирии: «Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Мама утонувшего в озере в Краснокамском районе со всей семьей 35-летнего Ивана Аппакова не верит, что ее сын мог так крепко заснуть и не почувствовать, что автомобиль катится.

«Ваня был профессиональным водителем, у него большой стаж. В Сургуте он возил руководителей подразделений «Газпрома» и всегда был на хорошем счету. Его ценили и уважали. Недавно сына даже пригласили в Санкт-Петербург на работу, — вспоминает в беседе с корреспондентом «Башинформ» — Татьяна Аппакова. — В морге на опознании все произошло очень быстро, но я заметила синяки на теле сына, у невестки пена была. Вся машина искурочена. Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались. Только не знаю, куда и к кому идти за помощью».

По словам женщины, сын не хотел ехать на водоем, но его уговорила жена.

«Кате позвонили друзья и пригласили на озеро, она сразу засобиралась, а сын не хотел ехать, но уступил жене. Непонятно почему они остались ночевать, так как не планировали этого совсем. И куда делись друзья? Вопросов много, а ответов нет», говорит Татьяна Аппакова.

Она рассказала, что долгое время сын работал в Сургуте, по переписке в интернете познакомился с Катей, она из Челябинской области приехала к нему и осталась. У обоих — вторые браки, в первых остались дети. Дочку Кати от первого брака после трагедии отправили к родственникам в Челябинскую область.

«Внучок Саша, который был с ними в тот злополучный день, родился уже здесь, в Агидели. В январе отметили годик».

Татьяна Ивановна вместе с мужем воспитали двух сыновей, сама она родом из Пермского края, но родители мужа жили в Агидели, поэтому сюда и переехали уже много лет назад.

«У мужа сердце больное, он прооперирован был недавно, скоро должны опять положить в больницу, а тут такое горе. Три гроба в доме».

Татьяна Аппакова не привыкла просить помощи у кого-либо, но сейчас все затраты ложатся именно на них и близких Ивана, поэтому всем тем, кто хочет помочь семье публикуем реквизиты карты Сбербанка — 63900206 90360033486 (Татьяна Аппакова).

Теги: трагедии на воде
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