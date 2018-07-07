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7 июля Суббота

Уфа   °

Синоптики: в выходные в Башкирии будет жаркая погода, но возможны грозы

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Синоптики: в выходные в Башкирии будет жаркая погода, но возможны грозы Фото: автор

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Самым жарким днем на этой неделе была среда, 4 июля, когда в Башкирии столбики термометров поднялись до отметки в +36 градусов.

В выходные в республике сохранится жаркая погода, хотя будет чуть прохладнее, чем 4 июля, сообщили в Башгидрометцентре.

Сегодня днем ожидается +26-31. В субботу дожди маловероятны, а если осадки и возможны в отдельных районах, то слабые и кратковременные. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывистый.

В воскресенье, 8 июля, температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 25-30. Местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди, в восточных районах до умеренных, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый.

Теги: погода
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