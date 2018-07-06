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7 июля Суббота

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Хайбуллинский район проводит акцию «100 родников – к 100-летию Республики Башкортостан»

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

УФА, 7 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Хайбуллинским отделением Русского географического общества, при участии Сибайского территориального комитета Министерства природопользования и экологии РБ проводится акция «100 родников – к 100-летию Республики Башкортостан». В мероприятии принимают участие местные жители, ветераны, ученики и учителя школ, представители администраций сельских поселений и общественных организаций района.

«Основной целью акции является восстановление родников Башкортостана, сохранение наследия, истории, легенд и культуры народов республики. Взрослое население занимается восстановлением родников, краеведы собирают о них информацию, исторические факты и названия, а дети рисуют плакаты, делают поделки и читают стихи», — рассказали в пресс-службе Минэкологии РБ.

На каждый родник организаторы делают паспорт с указанием местонахождения водного объекта и вносят его в реестр для дальнейшего создания интерактивной карты. Сегодня акция «100 родников – к 100-летию Республики Башкортостан» проведена в шести сельских поселениях Хайбуллинского района: Целинном, Самарском, Татыр-Узякском, Федоровском, Маканском, Ивановском сельсоветах. Уже изучено и благоустроено 62 родника.

«Акция продолжается. К сентябрю планируется подготовить паспорта на все имеющиеся родники на территории Хайбуллинского района», — добавили в ведомстве.

Теги: акция, 100 лет республике
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