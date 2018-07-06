Фото: Ксения Калинина Константин Толкачев внес в Совет законодателей предложения по социальной адаптации осужденных Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Константин Толкачев принял участие в заседании Президиума Совета законодателей России в Москве. Спикер Госсобрания Башкортостана, возглавляющий в Совете законодателей Комиссию по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, выступил в прениях по мерам государственного правового регулирования для лиц, отбывавших наказание. Константин Толкачев отметил, что за предыдущие десять лет из мест лишения свободы освобождено около трех миллионов человек. При этом уровень рецидивной преступности составляет примерно 35%.

«Создание условий для эффективной социальной адаптации осужденных и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является одной из важнейших задач государства, — считает Константин Толкачев. — В данной сфере накопился ряд правовых проблем, для решения которых требуется дальнейшее законодательное совершенствование».

В некоторых регионах приняты нормативные правовые акты, направленные на обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных объединений, заинтересованных в решении данной проблемы.

В качестве примера можно назвать региональный закон «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы». Но на всей территории страны такой положительный опыт не находит своего развития, поскольку по действующему законодательству субъекты Федерации не обязаны принимать соответствующие законы. И многие, особенно дотационные регионы, не возлагают на себя данные функции. По мнению Константина Толкачева, проблему необходимо решать на федеральном уровне с выделением регионам финансирования. Для этого необходимо внести изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», передав уголовно-исполнительное законодательство в совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов. Константин Толкачев подчеркнул также необходимость предусмотреть в Уголовно-исполнительном кодексе России норму, в соответствии с которой поддержание родственных связей с детьми для осуществления семейных прав и обязанностей стало бы основанием предоставления краткосрочного выезда осужденному. Это необходимо для сохранения связей с семьей и обеспечения родительских прав, что занимает важное место в ресоциализации лиц, отбывающих или отбывших наказание. Кроме того, Председатель Государственного Собрания республики считает необходимым принять федеральный закон «Об основах социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».

«В нем важно определить компетенции и обязанности государственных органов исполнительной власти России и ее субъектов, органов местного самоуправления при оказании специальной помощи освобожденным, предусматривающие вопросы квотирования рабочих мест и экономическое стимулирование работодателей, трудоустраивающих граждан, освободившихся из заключения», — прокомментировал Константин Толкачев.

Эти и ряд других мер, по мнению Председателя парламента, позволят создать условия для успешной адаптации осужденных в обществе, их перехода от социального выживания к оказанию помощи себе и другим.