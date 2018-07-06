Юные телевизионщики из Уфы завоевали золотые медали международного фестиваля «Таганайские музы»

Фото: Михаил Жерлицын

Фото: Михаил Жерлицын

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Воспитанники уфимской детской школы телевидения «Телешко» завоевали две золотые медали международного фестиваля кино и телевидения «Таганайские музы» в Златоусте. Высшей награды они удостоены в номинации «Развлекательные и познавательные детские телепрограммы» за проект «ProfФЕСТ» — цикл программ о рабочих профессиях, снятый «Телешко» совместно с компанией «ImageConsult» и за передачу «Страна Советов» — межрегиональный проект помощи подросткам от школ телевидения «Телешко» в Уфе, Курске, Иркутске, Ульяновске и Казани.

Работы конкурсантов оценивало звёздное жюри: актер театра и кино, продюсер, кинорежиссер Александр Робак, режиссер-постановщик детских и семейных телевизионных проектов каналов Disney и «Карусель», член гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России Антон Михалёв, народный артист РФ, автор-исполнитель, музыкант Олег Митяев.

Фестиваль в Златоусте собрал представителей детских и молодежных студий России, а также восьми зарубежных стран. В этом году на конкурс было подано более 300 работ в восьми номинациях: «Игровое кино»; «Публицистика»; «Развлекательные и познавательные программы»; «Социальная реклама»; «Видеоклип»; «Анимация»; «Православный фильм», а также разножанровая номинация для студентов вузов, сообщили в «Телешко». Стоит отметить, что это уже третий успех телешкольников в этом фестивале.

Юные творчески одаренные дети из Уфы приехали в Златоуст не только за наградами, но и за опытом и вдохновением. В течение нескольких дней участники смотрели фестивальные фильмы и получали новые знания на мастер-классах от членов жюри и почетных гостей.