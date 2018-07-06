Фото: Depositphotos.com В Башкирии пройдет конкурс «Супер мама-2018» и шоу-показ «Мама дорогая!» Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане пройдет Республиканский конкурс «Супер мама-2018» и шоу-показ «Мама дорогая!». Семейный праздник состоится в воскресенье, 8 июля, в уфимском кинотеатре «Родина».

Организатор форума — Молодежная общественная палата при Госсобрании Башкортостана при поддержке депутатов республиканского парламента.

В шоу-показе «Мама дорогая!» примут участие женщины из числа звезд эстрады и телевидения, известных блогеров, политиков, предпринимателей. Вместе со своими детьми они продемонстрируют предоставленные дизайнерами коллекции одежды, примут участие в конкурсе талантов.

Предусмотрены концертные номера и развлекательная программа. Мероприятие проводится в рамках Года семьи в Башкортостане.