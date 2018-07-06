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6 июля Пятница

Уфа   °

Из-за жары в Башкирии может снизиться урожай мёда

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Из-за жары в Башкирии может снизиться урожай мёда Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Медовый урожай в Башкирии в этом году может быть рекордно низким. Об этом говорят пчеловоды из разных районов республики. Специалисты оправдывают неблагоприятные прогнозы с 30-градусной жарой.

Как сообщает ГТРК-Башкортостан, медокачка до сих пор не началась. Пчелы тратят все силы, не на сбор нектара, а на борьбу со зноем.

«Почти синхронно они направляют крыльями воздух под холщовку, и можно заметить ее легкое колыхание», — цитирует телеканал пасечника из Давлекановского района Башкирии.

Ситуацию ухудшает холодная весна и поздний приход лета: растения начали поздно цвести. Однако пчеловоды надеются, что погода сжалится, жара спадет и мёдокачка начнется совсем скоро.

Теги: мед. урожай, жара
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