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5 июля Четверг

Уфа   °

Более 300 новобранцев из Башкирии отправились служить на Дальний Восток

ОБЩЕСТВО
Фото: Военный комиссариат РБ

Фото: Военный комиссариат РБ

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Более 300 новобранцев из Башкортостана отправились служить на Дальний Восток. По информации регионального Военного комиссариата, на сборном пункте состоялось торжественное мероприятие, посвященное отправке молодого пополнения в составе воинского эшелона.

Военный комиссар Башкирии Игорь Харченко в своем напутственном слове пожелал новобранцам удачи и возвращения домой здоровыми и возмужавшими.

В ведомстве добавили, что в весенний призыв в научные роты призвано 13 человек. Они направлены в такие города, как Санкт-Петербург (войска связи), Воронеж (военно-воздушные силы), Кострома (научная рота войск радиационной, химической и биологической защиты) и Красногорск (войска воздушно-космической обороны).

Призыв продолжится до 15 июля.

Теги: Военный комиссариат РБ, призыв
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