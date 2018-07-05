Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.22 ↑

EUR 73.70 ↓

5 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии организации лесопромышленного комплекса получат субсидии на покупку техники

ОБЩЕСТВО
Фото: правительство РБ

В Башкирии организации лесопромышленного комплекса получат субсидии на покупку техники Фото: правительство РБ

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Доме Правительства Башкортостана 5 июля в режиме онлайн прошло совещание по вопросу предоставления субсидий из бюджета республики организациям лесопромышленного комплекса. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра республиканского правительства Рустэма Марданова.

По данным пресс-службы ведомства, речь шла о компенсации части затрат на приобретение новой лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной техники, произведенной на территории стран Евразийского Экономического Союза, и оказания мер господдержки ГАУ-лесхозов по приобретению лесозаготовительной и лесовозной техники.

«Мы должны существенно повысить вклад лесной отрасли в развитие экономики нашей республики. Сегодня этот показатель составляет лишь 1,6%, – сказал Рустэм Марданов. –– Недозагрузка производственных мощностей лесной отрасли приводит к недополучению до 1,5 млрд рублей налоговых отчислений в год. При этом осваивается лишь треть расчетной лесосеки, а это крайне мало».

По словам вице-премьера Фархада Самедова, сегодня лесная отрасль приносит прибыль в 14 млрд рублей. При эффективном же использовании всех ресурсов и возможностей этот показатель может вырасти семикратно – до 100 млрд рублей.

Сейчас рассматривается возможность увеличения возмещаемой доли до 50% при покупке высокотехнологичных автоматизированных лесозаготовительных комплексов. Планируемый объем бюджетных ассигнований с 2018 до 2022 год составит 600 млн рублей.

В правительстве РБ отметили, что предлагаемая мера господдержки предприятий лесопромышленного комплекса позволит дополнительно привлечь инвестиции на обновление лесозаготовительной и лесовозной техники в объеме около 2 млрд рублей за счет собственных средств предприятий лесной отрасли, а также обеспечить загрузку сырьем деревообрабатывающие предприятия региона, значительно повысить инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса Башкирии. По прогнозам, эти меры позволят создать не менее 2000 новых рабочих мест в лесной отрасли и увеличить налоговые отчисления во все уровни бюджетов на 4,5 млрд рублей в год. Представители лесопромышленных предприятий, в первую очередь частные организации, выразили благодарность за принятие такого долгожданного решения по выделению субсидий леспрому.

«Лесозаготовка в Башкортостане должна вестись цивилизованно, основываясь на лучших мировых примерах», – подытожил премьер-министр правительства РБ.

Теги: субсидии, Правительство РБ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе история с изъятыми из фитнес-клуба тренажерами получила неожиданное продолжение
В нескольких региональных СМИ в начале июля появилась информация, что спортклуб «Фитнес холл», расположенный в торговом комплексе «Мир» остался без трена
Лайфхак стобалльниц из Башкирии: как мы сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
О том, как подготовиться к ЕГЭ по физике и получить наивысший балл, агентству «Башинформ» рассказали стобалльницы текущего года из Башкирии. Екатерина
В Башкирии выявлены нарушения при проведении ЕГЭ: какие и сколько
По предварительным итогам, в Башкирии в этом году выявлено 19 нарушений порядка проведения экзамена участниками ЕГЭ: три нарушения - на досрочном этапе,
Синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра и сильных ливнях в Башкирии
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о шквалистом усилении ветра до 21-26 м/с по республике днем 4 ию
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть