Фото: правительство РБ В Башкирии организации лесопромышленного комплекса получат субсидии на покупку техники Фото: правительство РБ

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Доме Правительства Башкортостана 5 июля в режиме онлайн прошло совещание по вопросу предоставления субсидий из бюджета республики организациям лесопромышленного комплекса. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра республиканского правительства Рустэма Марданова.

По данным пресс-службы ведомства, речь шла о компенсации части затрат на приобретение новой лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной техники, произведенной на территории стран Евразийского Экономического Союза, и оказания мер господдержки ГАУ-лесхозов по приобретению лесозаготовительной и лесовозной техники.

«Мы должны существенно повысить вклад лесной отрасли в развитие экономики нашей республики. Сегодня этот показатель составляет лишь 1,6%, – сказал Рустэм Марданов. –– Недозагрузка производственных мощностей лесной отрасли приводит к недополучению до 1,5 млрд рублей налоговых отчислений в год. При этом осваивается лишь треть расчетной лесосеки, а это крайне мало».

По словам вице-премьера Фархада Самедова, сегодня лесная отрасль приносит прибыль в 14 млрд рублей. При эффективном же использовании всех ресурсов и возможностей этот показатель может вырасти семикратно – до 100 млрд рублей.

Сейчас рассматривается возможность увеличения возмещаемой доли до 50% при покупке высокотехнологичных автоматизированных лесозаготовительных комплексов. Планируемый объем бюджетных ассигнований с 2018 до 2022 год составит 600 млн рублей.

В правительстве РБ отметили, что предлагаемая мера господдержки предприятий лесопромышленного комплекса позволит дополнительно привлечь инвестиции на обновление лесозаготовительной и лесовозной техники в объеме около 2 млрд рублей за счет собственных средств предприятий лесной отрасли, а также обеспечить загрузку сырьем деревообрабатывающие предприятия региона, значительно повысить инвестиционную привлекательность лесопромышленного комплекса Башкирии. По прогнозам, эти меры позволят создать не менее 2000 новых рабочих мест в лесной отрасли и увеличить налоговые отчисления во все уровни бюджетов на 4,5 млрд рублей в год. Представители лесопромышленных предприятий, в первую очередь частные организации, выразили благодарность за принятие такого долгожданного решения по выделению субсидий леспрому.

«Лесозаготовка в Башкортостане должна вестись цивилизованно, основываясь на лучших мировых примерах», – подытожил премьер-министр правительства РБ.