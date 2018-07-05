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5 июля Четверг

Уфа   °

В уфимском Ботаническом саду благодаря жаркой погоде массово зацвели розы

ОБЩЕСТВО
Фото: Надежда Рязанова

В уфимском Ботаническом саду благодаря жаркой погоде массово зацвели розы Фото: Надежда Рязанова

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Южно-Уральском ботаническом саду-институте УФИЦ РАН массово зацвели розы.

«Некоторым растениям жаркая погода не подходит — у них сокращается время цветения. Например, пионы в этом году уже отцветают — для них это очень рано. А нашим розам уфимская жара нынешнего лета по душе — они цветут массово и обильно», — сообщила научный сотрудник ботанического сада-института Надежда Рязанова.

Режим ухода за растениями на территории оранжереи и ботанического сада практически не изменился: полив раз в день, а в теплице открыли фрамуги на крыше и форточки.

«В оранжерее растут тропические растения, которым жара не страшна. Дачникам следует напомнить, что поливать растения следует либо рано утром, либо поздно вечером, когда спадет жара. Днем, в зной, посадки поливать категорически запрещено — это может вызвать ожог листьев и последующую гибель растения. Чтобы помочь саженцам пережить жаркую погоду, их можно замульчировать соломой, травой или опилками — такая мульча сохранит влагу и улучшит структуру почвы», — пояснила Надежда Рязанова.

На этой неделе синоптики прогнозировали повышение температуры воздуха до 34 градусов, к концу недели ожидаются грозовые дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до сильного.

Теги: Ботанический сад
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