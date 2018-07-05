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5 июля Четверг

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В Башкирии пропала 11-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пропала 11-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В правоохранительные органы Башкирии вечером 4 июля поступило сообщение от жительницы Иглинского района о том, что пропала ее 11-летняя дочь. С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения ребенка, Следственный комитет Российской Федерации по РБ возбудил уголовное дело.

«Следствием установлено, что 3 июля 2018 года около 18.00 девочка, созвонившись со своим знакомым, 15-летним жителем Иглинского района, с которым они вместе обучаются в одной школе, ушла гулять и до настоящего времени они не вернулись», — сообщили в СКР по РБ.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения детей, а также всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, и.о. руководителя отдела криминалистики и следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается. Дело находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления республики.

Теги: розыск пропавших, СКР по РБ
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