Фото: ИА «Башинформ» В семи районах Башкирии прогнозируются природные пожары Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За минувшие сутки в Башкирии специалисты потушили два лесных пожара на площади 17,5 га. Еще в семи районах республики возможно возникновение очагов возгорания на природе. В частности, в региональном МЧС предупредили жителей Бакалинского, Дюртюлинского, Туймазинского, Федоровского, Чекмагушевского и Янаульского районов. Здесь прогнозируются природные пожары 1, 3 и 4 классов опасности.

«Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Республики Башкортостан возник 101 очаг природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 25 очагов) на общей площади 771,52 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 338,05 га, увеличение на 433,47 га)», — сообщили в Управлении МЧС России по РБ.