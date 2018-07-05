В Уфе сегодня начинает работу Международная научная конференция «Традиционный ислам в России и Зайнулла Расулев»

Фото: Искандер Шакиров



Фото: Искандер Шакиров

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе сегодня торжественным открытием пленарного заседания в Конгресс-холле начинает работу Международная научная конференция, посвященная 185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного деятеля Зайнуллы Расулева, «Традиционный ислам в России и Зайнулла Расулев». Форум организуют Правительство республики, Совет по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Центральное духовное управление мусульман России, ДУМ РБ, Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН.

В конференции принимают участие известные российские и зарубежные ученые, занимающиеся исследованием актуальных проблем истории российских мусульман, роли Зайнуллы Расулева в развитии традиционного ислама и суфизма в России.

Научный форум будет проходить по трем секциям: «Традиционный ислам в России и вклад З. Расулева в его становление и развитие», «Ислам и суфизм в историческом контексте религий и культур мира», «Новые источники и новые подходы в религиоведении».

6 июля торжественные мероприятия пройдут в городе Троицке Челябинской области. Здесь состоится VII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории современной жизни России». Также участники посетят место захоронения Зайнуллы Расулева. 7 июля планируется проведение торжественных мероприятий в Учалах, посещение родины Зайнуллы Расулева — деревни Шарипово и священной горы Ауштау.