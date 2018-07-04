Фото: ИА «Башинформ» Стала известна новая цена на загранпаспорт для взрослых и детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Закон опубликован на едином портале правовой информации. Он вступает в силу через месяц.

Законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Повышаются пошлины только на паспорта нового поколения, содержащие электронный носитель информации.

Поправками устанавливается и новый вид государственной пошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.