Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.21 ↑

EUR 73.70 ↓

4 июля Среда

Уфа   °

Стала известна новая цена на загранпаспорт для взрослых и детей

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Стала известна новая цена на загранпаспорт для взрослых и детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Закон опубликован на едином портале правовой информации. Он вступает в силу через месяц.

Законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Повышаются пошлины только на паспорта нового поколения, содержащие электронный носитель информации.

Поправками устанавливается и новый вид государственной пошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.

Теги: Президент РФ, загранпаспорта
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Маме двоих маленьких детей из Башкирии нужна помощь, чтобы победить рак
31-летняя жительница Нуримановского района, ее супруг и двое детей надеются на помощь неравнодушных людей. У Расили Ахмадуллиной обнаружено злокачествен
МЧС предупреждает! В Башкирии 4 июля ожидается шквалистое усиление ветра
В среду, 4 июля, в Башкирии будет действовать штормовое предупреждение. Сообщения уже рассылает республиканское МЧС. В частности, местами ожидаются грозы
В Уфу возвращаются летние дожди
На этой неделе в Башкирии характер погоды немного изменится. Жара спадет: в республику вернутся кратковременные дожди. По данным сервиса «Гисметео Уфа»,
В Башкирии синоптики предупреждают о 36-градусной жаре
В Башкирии 4 июля станет самым жарким на этой неделе, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Максима
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть