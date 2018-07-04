Башкирская Википедия нуждается в волонтерах-редакторах со знанием английского языка

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Подведены итоги очередного этапа интеллектуального вики-марафона — конкурса «Башкортостан 100», проводимого по инициативе редакторов Башкирской Википедии. Марафон состоит из пяти этапов по 100 дней. Четвертый этап прошел в рамках проекта-победителя Фонда Президентского грантов при поддержке Башкортостанского регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России».

«Основная цель вики-марафона — развитие Википедии на башкирском языке, продвижение тематики Башкортостана в других языковых разделах виртуальной энциклопедии. В зачете очередного этапа 1167 статей о нашей республике в разделах популярной Википедии на английском, русском, башкирском, азербайджанском, украинском, эрзянском, грузинском, бурятском, татарском, болгарском, румынском, греческом, немецком, хорватском, турецком, латышском, литовском, македонском, еврейском, эстонском, польском языках. Активные редакторы получат от нас ценные подарки — продукцию республиканских производителей или издательств», — сообщил агентству «Башинформ» администратор Башкирской Википедии Рустам Нурыев.

По его словам, два участника, набрав 150 и 140 баллов, досрочно пополнили список победителей всего вики-марафона. Еще 16 редакторов признаны победителями текущего этапа, девять человек набрали баллы полумарафонца. 52 участника, в активе которых 1-3 статьи, получат утешительные призы — по почте им будут отправлены открытки с видами красивых мест Башкортостана.

«Мы придерживаемся принципа «Главное не победа, а участие». Пятый, завершающий, этап нашего конкурса начнется 1 сентября этого года. Мы приглашаем всех желающих попробовать свои творческие способности. Опытные редакторы готовы оказать помощь и поддержку начинающим. Мы остро нуждаемся в редакторах, которые могут писать статьи о Башкортостане на английском языке. Наши коллеги из европейских стран активно пишут про нас на своих языках, но им не недостает исходного источника сведений», — рассказал Рустам Нурыев.