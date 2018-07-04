Фото: автор Инфекционные угрозы за рубежом: туристы могут обратиться за помощью на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии Фото: автор

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану продолжает проведение «горячей» линии по туристским услугам и инфекционным угрозам за рубежом по телефону: 8-800-700-90-30. В пресс-службе ведомства сообщили, что консультации можно получить и в общественной приемной по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58, каб. №106 (с 12.45 до 16.00).

Разъяснения также можно получить у должностных лиц территориальных отделов ведомства, консультационных пунктов и центра для потребителей «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

«С 25 июня по 3 июля 2018 года по телефонам «горячей» линии обратилось 12 потребителей по вопросам оказания туристских услуг. Всем гражданам оказана консультационная помощь и даны разъяснения требований действующего законодательства РФ», — пояснили в Управлении.