Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.21 ↑

EUR 73.70 ↓

4 июля Среда

Уфа   °

Инфекционные угрозы за рубежом: туристы могут обратиться за помощью на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Инфекционные угрозы за рубежом: туристы могут обратиться за помощью на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии Фото: автор

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану продолжает проведение «горячей» линии по туристским услугам и инфекционным угрозам за рубежом по телефону: 8-800-700-90-30. В пресс-службе ведомства сообщили, что консультации можно получить и в общественной приемной по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58, каб. №106 (с 12.45 до 16.00).

Разъяснения также можно получить у должностных лиц территориальных отделов ведомства, консультационных пунктов и центра для потребителей «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

«С 25 июня по 3 июля 2018 года по телефонам «горячей» линии обратилось 12 потребителей по вопросам оказания туристских услуг. Всем гражданам оказана консультационная помощь и даны разъяснения требований действующего законодательства РФ», — пояснили в Управлении.

Теги: Роспотребнадзор, туризм
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Маме двоих маленьких детей из Башкирии нужна помощь, чтобы победить рак
31-летняя жительница Нуримановского района, ее супруг и двое детей надеются на помощь неравнодушных людей. У Расили Ахмадуллиной обнаружено злокачествен
МЧС предупреждает! В Башкирии 4 июля ожидается шквалистое усиление ветра
В среду, 4 июля, в Башкирии будет действовать штормовое предупреждение. Сообщения уже рассылает республиканское МЧС. В частности, местами ожидаются грозы
В Уфу возвращаются летние дожди
На этой неделе в Башкирии характер погоды немного изменится. Жара спадет: в республику вернутся кратковременные дожди. По данным сервиса «Гисметео Уфа»,
В Башкирии синоптики предупреждают о 36-градусной жаре
В Башкирии 4 июля станет самым жарким на этой неделе, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Максима
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть