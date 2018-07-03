Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа» В Уфе из-за замурованных в подвале кошек между зоозащитниками и местными жителями идет война Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе зоозащитники утверждают, что слышат, как в подвале дома №6 по улице Зайнуллы Расулева умирают замурованные кошки. А коммунальщики, закрывая продухи в техническом подземелье, и местные жители животных не замечают, сообщает телеканал «Вся Уфа».

«Подвал буквально заселяют кошками. Запах невозможный, а у меня квартира над подвалом. И после 2-3 лет после такого проживания с большим количеством кошек в подвале, жить в квартире невозможно», — говорит жилец дома.

Другим местным жителям кошки не мешают, а наоборот, они считают, что животные приносят пользу – защищают от грызунов.

По информации телеканала, яблоком раздора стали продухи, которые коммунальные работники заварили по просьбе якобы старшей по дому. Тем самым они лишили кошек единственного выхода. В подвале здания были обнаружили тела нескольких животных.

Встреча зоозащитников и жильцов дома ни к чему не привела. Известно, что активисты написали коллективную жалобу в прокуратуру и полицию в надежде, что виновных в смерти кошек найдут и накажут. Но часть местных жителей и дальше намерены отстаивать свои позиции - «в подвале кошек быть не должно».