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3 июля Вторник

Уфа   °

В уфимском вольере медведей от жары спасают водные процедуры

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе установилась жаркая погода. От 35-градусного пекла горожане ищут прохлады на пляжах столицы либо дома в душе. Но если люди могут о себе позаботиться, то вот животным в неволе может помочь только человек. Сегодня, 3 июля, работники вольера, расположенного в парке Лесоводов, устроили медведям традиционные водные процедуры. Косолапые тяжелее всех остальных зверей переносят зной из-за своей толстой меховой шубы.

По словам сотрудников вольерного хозяйства, охлаждающий душ они устраивают медведям каждый день по несколько раз.

Животных поливают водой из шланга. Кроме того, в трех клетках установлены специальные ванны для косолапых, в которых животные по очереди принимают водные процедуры – плещутся и ревут от радости.

При этом синоптики информируют, что характер погоды в ближайшие дни не изменится. 4 июля станет самым жарким на этой неделе. Максимальные температуры воздуха повысятся до 31-36 градусов.

Теги: животные
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