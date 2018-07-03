В Уфе пропавшего шестилетнего мальчика нашли

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово 3 июля пропал шестилетний мальчик. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, от родителей ребенка сегодня около 18.00 поступило заявление о пропаже ребенка.

Сотрудники полиции были максимально задействованы в розыске несовершеннолетнего. Поисковая операция завершилась положительно. Мальчика нашли гуляющим в том же районе, где он и пропал. С ним все в порядке — жив и здоров.