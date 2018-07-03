Еще в одном городе Башкирии воздвигнут монумент десантникам

Фото: администрация г. Октябрьский













Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане во многих городах и районных центрах есть памятные обелиски, монументы, мемориалы солдатам и офицерам десантных войск. В минувшие выходные торжественный митинг по случаю открытия такого монумента состоялся в городе Октябрьском.

В этот день в городском Парке Победы встретились несколько поколений горожан: ветераны воздушно-десантных и пограничных войск, их родные, дети, руководители предприятий и учреждений, отряды военно-патриотических клубов «Гвардия» и «Юнармия», представители администрации, неравнодушные жители города.

К собравшимся обратился глава администрации города Алексей Шмелев, отметив уникальность данного события для города и горожан.

«Почти пять десятилетий назад на этом месте был пустырь, — сказал глава города. — В знак признательности и уважения к героям Великой Отечественной в Октябрьском появился памятник «Думы солдата», вокруг него благодарные жители разбили парк Победы. Спустя годы появились монумент воинам-интернационалистам, Аллея героев, Музей боевой техники под открытым небом. В год 70-летия города, на мемориале воздвигнут поистине народный памятник «Труженикам тыла и детям войны». В этом году, в канун празднования 100-летия образования Пограничных войск открыт монумент воинам-пограничникам. Мемориал стал настоящим архитектурным ансамблем, местом памяти и местом встречи нескольких поколений октябрьцев. Сегодня мы становимся очевидцами еще одного исторического события: на Аллее парка Победы воздвигнут монумент солдатам и офицерам десантных войск».

Алексей Шмелев выразил искренние слова благодарности и признательности солдатам и офицерам десантных войск за их активную гражданскую позицию, доблесть, отвагу и мужество, которые во все времена были и остаются показателем настоящего воина-десантника.

Удивительным, гостеприимным городом назвал Октябрьский председатель правления Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Пахомов, отметив, что здесь, на аллее Победы, как и заведено, гостей встречают пограничники, а провожают десантники.

Сергей Пахомов выполнил почетную миссию, вручил ордена и медали «За заслуги».

Почетное право открыть монумент было предоставлено главе администрации Алексею Шмелеву и председателю правления Башкирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергею Пахомову.

Ветеран боевых действий в составе частей воздушно-десантных войск Рустам Марданшин поблагодарил администрацию города за поддержку и содействие в установке монумента, а также всех неравнодушных ветеранов организации, руководителей городских предприятий за финансовую помощь при возведении памятника.

Все желающие возложили к подножию монумента цветы и сфотографировались на память об историческом событии, сообщили в администрации города.