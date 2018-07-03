Башкирия – регион, где снизилась младенческая смертность – Минздрав России

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минздрав России назвал Башкортостан в числе регионов, где снизилась младенческая смертность. Данные по демографической ситуации за январь-май были озвучены сегодня, 3 июля, в ходе видеоселекторного совещания с субъектами РФ, в котором принял участие министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова акцентировала внимание на необходимости снижения показателя смертности населения. В свою очередь, первый замминистра Татьяна Яковлева, обратила внимание на младенческую смертность, показатель которой за пять месяцев текущего года составил 5,1 промилле. Она перечислила регионы, где за отчетный период зарегистрировано значительное снижение младенческой смертности – в их числе был назван и Башкортостан.