Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 73.46 ↓

3 июля Вторник

Уфа   °

Башкирия – регион, где снизилась младенческая смертность – Минздрав России

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минздрав России назвал Башкортостан в числе регионов, где снизилась младенческая смертность. Данные по демографической ситуации за январь-май были озвучены сегодня, 3 июля, в ходе видеоселекторного совещания с субъектами РФ, в котором принял участие министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова акцентировала внимание на необходимости снижения показателя смертности населения. В свою очередь, первый замминистра Татьяна Яковлева, обратила внимание на младенческую смертность, показатель которой за пять месяцев текущего года составил 5,1 промилле. Она перечислила регионы, где за отчетный период зарегистрировано значительное снижение младенческой смертности – в их числе был назван и Башкортостан.

  

Теги: здравоохранение, демография
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии напугало сообщение о нашествии ядовитых змей из-за жары
Жители Башкирии получают на свои мобильные телефоны тревожное сообщение. Якобы МЧС распространило предупреждение о резкой активности ранее не замеченных
Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию
По данным, размещенным на онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс из столицы Башкирии в Анталию должен вылететь в 7.05 по местному времени. Напомним, тури
Жители Башкирии увидят самое длинное лунное затмение и великое противостояние Марса
Жители Башкирии в июле увидят полное лунное затмение и великое противостояние Марса. В уфимском планетарии отметили, что эти два явления случаются весьм
Новые правила дорожного движения: появятся новые знаки, полис ОСАГО и анализ крови на алкоголь
С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок, регулирующих движение автотранспорта. Они касаются авто с грязным выхлопом, полисов ОСАГО и досмот
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть