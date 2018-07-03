В России уравнивают электронные и бумажные полисы ОСАГО

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России приравняют бумажные и электронные полисы ОСАГО. Правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы ОСАГО, сообщается на сайте Кабмина.

Законопроектом предлагается снять запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию. Кроме того, страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронного документа.

Предлагается также уточнить перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При этом не допускается предъявление такого требования к виновному в дорожно-транспортном происшествии пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате ДТП, а также к его родственникам и наследникам.

Кроме того, страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронных документов. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом.

При этом исключается система двойного учета страховых полисов в бумажном и электронном виде в информационной системе и отчетности страховщиков. Полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера.

Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты. Это упростит процедуру контроля полицией и таможенными органами за исполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности и устранит неопределенность в отношении необходимости для владельца транспортного средства иметь при себе полис обязательного страхования, оформленный только на бланке строгой отчетности.

В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор. При этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису), позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного полиса страхователем.