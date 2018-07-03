Фото: ИА «Башинформ» Закон о пьяном вождении вступил в силу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Новые поправки в закон, предусматривающие наступление административной ответственности в случае, если в крови водителя обнаружат концентрацию алкоголя 0,3 и более грамма на литр, вступают в силу сегодня, 3 июля.

До вступления в силу нового закона количество алкоголя в организме водителя определялось только в промилле, а при показаниях 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше наступала административная ответственность, сообщают «Известия».

Новый метод определения алкоголя в организме будет использоваться параллельно с прежним и не отменяет его. На данный момент административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.